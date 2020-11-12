Испания выдала России обвиняемого в хищении более 4 млрд рублей финансиста

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Испания выдала России финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 4 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву", - отметили в ведомстве.

Елисеев с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге в составе организованной группы разработал преступный план по хищению денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций "Союз "Стандарт-проект", "Союз "Строительный ресурс", "Союз "Стандарт-изыскания". Для этого он задействовал акционерное общество "УК "Норд-Вест Капитал" и отвечал за финансовые проводки, в том числе по выводу денег за рубеж, лично курировал схемы по переводу денежных средств в Испанию. "В результате преступных действий Елисеева организациям "Союз "Стандарт-проект", "Союз "Строительный ресурс", "Союз "Стандарт-изыскания" причинен ущерб на общую сумму более 4 млрд 763 млн рублей", - уточнили в Генпрокуратуре.

Кроме того, из Испании в Россию будет экстрадирован Эгидиюс Татарунас, обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков. В 2015 году в Санкт-Петербурге он фасовал крупные партии героина, кокаина и амфетамина.