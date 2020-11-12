Жительницу Карачаево-Черкесии осудили на три года колонии за финансирование террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жительницу Карачаево-Черкесской Республики Зухру Аллиярову к трем годам колонии за переводы денег членам международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе суда.

Суд установил, что Аллиярова с сентября 2019 года по январь 2020-го переводила участникам международной террористической организации денежные средства. Общая сумма переводов составила более 131 тыс. рублей.

Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщил представитель суда.

В пресс-службе отметили, что женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.