Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви

Согласно новой мере пресечения, обвиняемым запрещено менять место жительства, выходить за пределы своих домов в ночное время, посещать помещения банка "Восточный" и компании "Первое коллекторское бюро", общаться вне судебных заседаний с фигурантами дела, получать и отправлять почтовые сообщения, пользоваться средствами телефонной связи, за исключением экстренных вызовов. Установленный судом срок действия новой меры пресечения - 13 января 2021 года.

Верховный суд учел, что расследование дела завершено и обвиняемые без нареканий со стороны правоохранительных органов провели под домашним арестом длительное время. Судом также были учтены положительные характеристики обвиняемых, наличие у них несовершеннолетних детей. Суд особо отметил представленные Калви сведения о его заболевании и необходимости ежедневных прогулок. В обоснование освобождения обвиняемых суд привел выплату банку "Восточный" 2,5 млрд рублей, выделение которых в виде кредита ранее послужило причиной возбуждения дела.

"Прихожу к выводу, что изменились обстоятельства, при которых фигурантам дела избиралась мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Необходимость дальнейшей меры пресечения в виде домашнего ареста отпала и не соответствует интересам правосудия", - зачитал постановление судья.

Калви сообщил, что планирует в ближайшее время выйти на работу в фонд Baring Vostok. "Я позитивно оцениваю решение об изменении меры пресечения фигурантам нашего дела. Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность. А мои планы на ближайшее время - выйти на работу", - сказал он.

Калви также заявил, что ожидает начала рассмотрения своего дела, чтобы доказать невиновность. "Мы ждем начала суда, чтобы доказать свою невиновность", - сказал он.

В Baring Vostok считают, что уголовное преследование, которое длится год и 9 месяцев, должно быть прекращено. "В деле нет ни состава преступления, ни потерпевших: банк "Восточный", получив повторное возмещение средств, отозвал гражданский иск. Кроме того, в материалах дела не содержится каких-либо доказательств вины фигурантов дела. Мы уверены в невиновности наших коллег и продолжим добиваться правосудия", - заявили в фонде.

Снятие ареста с имущества

Верховный суд также снял арест с имущества фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей. "Отказать в ходатайстве заместителя генерального прокурора Гриня о продлении ареста имущества", - постановил судья.

Суд снял арест с московских квартир, принадлежащих жене обвиняемого Филиппа Дельпаля и матери обвиняемого Ивана Зюзина. Суд также снял арест с двух мотоциклов, проданных обвиняемым Максимом Владимировым незадолго до возбуждения дела.

При вынесении решения суд учел переквалификацию обвинений со статьи "Мошенничество" на статью "Растрата", а также отказ потерпевших от имущественных требований. "Нет каких-либо сведений о том, что указанное имущество было получено с использованием незаконно полученных денежных средств", - сообщил судья в постановлении.

Как стало известно в ходе заседания ранее, долг в 2,5 млрд рублей, ставший основанием для возбуждения дела, был погашен перед банком "Восточный". В этой связи представители потерпевших заявили об отказе от имущественных требований.

По делу сохраняется арест на имущество фигурантов дела стоимостью свыше 2,5 млрд рублей.

Верховный суд также передал дело для рассмотрения по существу в Мещанский суд Москвы.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Следствие по делу завершено. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).