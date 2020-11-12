Причиной пожара в Балашихе стало неаккуратное обращение детей с огнем

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Детская шалость с огнем могла стать причиной пожара в жилом доме в Балашихе, где погибли женщина и двое детей. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"Среди причин пожара в квартире в Балашихе рассматривается детская шалость с огнем", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, дом, в котором произошел пожар, оборудован системой противопожарной защиты. В момент пожара все системы сработали в штатном режиме. "Пожарная сигнализация, которая была установлена в квартире, также в момент пожара сработала", - добавил он, отметив, что распространению огня способствовало позднее обнаружение возгорания и сообщение о нем пожарным.

Днем в четверг в жилом доме на Чистопольской улице в Балашихе произошел пожар. Горели личные вещи в квартире на восьмом этаже, площадь составила 3 кв. м. В результате пожара погибли двое детей и одна женщина, еще один ребенок госпитализирован. Новорожденная девочка находится в реанимации с отравлением угарным газом.

"Пострадавшая девочка 2020 года рождения доставлена в Балашихинскую городскую больницу с отравлением угарным газом. Она находится в реанимационном отделении", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (17:49 мск) - добавлены подробности по тексту.