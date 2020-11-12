В Рязани загорелась кровля торгового центра

ТАСС, 12 ноября. Возгорание кровли на площади 400 кв. м произошло в торговом центре "М5 Молл" в Рязани. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области.

"Площадь возгорания 400 кв. м, происходит горение кровли", - уточнили в управлении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, сообщение о возгорании поступило в 17:11. Пострадавших нет, посетителей и работников ТЦ эвакуировали. На месте работают 14 единиц техники.

В экстренных службах в свою очередь сообщили, что очаг возгорания находился над батутным центром. По данным источника, пожару присвоен третий (повышенный) ранг сложности.

В новость внесены изменения (18:11 мск) - добавлены подробности.