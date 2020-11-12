Обвинение закончило представлять доказательства по делу обвиняемой в шпионаже Цуркан

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сторона обвинения закончила представлять в суде доказательства по делу экс-члена "Интер РАО" Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, в котором рассматривается это дело.

"Обвинение закончило представление доказательств. Следующее заседание состоится 24 ноября, представлять доказательства будет сторона защиты", - сказали в пресс-службе.

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины. По версии следствия, Цуркан с 16 августа 2004 года была привлечена Службой информации и безопасности Республики Молдова к конфиденциальному сотрудничеству под конспиративным псевдонимом Карла. В конце апреля 2015 года в Москве она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и не позднее 29 сентября 2015 года передала этот документ спецслужбе.

Цуркан утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование она связывает с попыткой сместить ее с должности. Она содержится под стражей более двух лет.