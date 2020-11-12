Пожар в торговом центре в Рязани локализован на площади 500 кв. м

ТАСС, 12 ноября. Пожар, который охватил торговый центр "М5 Молл" в Рязани, локализован. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:20 мск пожар локализован на площади 500 кв. м", - сказали в пресс-службе. Информации о пострадавших нет, персонал и посетители эвакуированы.

По данным источника в экстренных службах, кровля здания частично обрушилась. Он уточнил, что ТЦ покинули более 1000 человек. На тушение возгорания направлен пожарный поезд, добавил он.

В новость внесены изменения (18:43 мск) - уточняется информация о количестве эвакуированных.