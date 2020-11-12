Пожар в торговом центре в Рязани потушен

ТАСС, 12 ноября. Пожар в торговом центре "М5 Молл" в Рязани, который охватил 500 кв. метров, потушен. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 19:00 пожар ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

По данным источника в экстренных службах., причиной пожара могло стать короткое замыкание. "Вероятной причиной пожара считается короткое замыкание, но рассматриваются и другие версии, в числе которых - нарушение требований пожарной безопасности", - заявил собеседник агентства.

Как в свою очередь уточнил источник в правоохранительных органах, в ТЦ сработали все противопожарные системы. "В момент возникновения задымления в здании сработала автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией. Персонал разблокировал все эвакуационные двери, что позволило в короткое время вывести на улицу более 1 200 человек, когда уже в коридоре со стороны батутного центра на последнем этаже наблюдался густой черный дым", - сказал источник.

Он добавил, что в торговом центре проводились противопожарные проверки, в том числе после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", тогда были выявлены незначительные нарушения, которые были устранены.

Пожар в торговом центре "М5 Молл" в Рязани начался вечером в четверг. Загорелась кровля здания на площади 400 кв. метров. Локализовать пожар удалось в 18:20 на площади 500 кв. метров. До прибытия пожарных сотрудники охраны эвакуировали из здания 1 200 человек. Как сообщили в ГУ МЧС, в результате пожара обрушилась часть стены торгового центра, но угрозы дальнейших обрушений нет. Причина возгорания устанавливается. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным источника ТАСС, очаг возгорания находился над батутным центром.

В новость были внесены изменения (20:02 мск) - добавлена информация о причинах пожара