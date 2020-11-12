У берегов Ливии не менее 74 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами

ТАСС, 12 ноября. По меньшей мере 74 человека стали жертвами крушения судна с мигрантами у берегов Ливии в четверг. Об этом сообщила Международная организации по миграции (МОМ).

По ее данным, трагедия произошла неподалеку от портового города Хомс. Всего на борту лодки находились свыше 120 человек. 47 из них береговая охрана и местные рыбаки доставили на берег. Спасатели обнаружили на данный момент тела 31 погибшего, поиски остальных жертв продолжаются.

"Мы уже давно призываем к изменению очевидно неработающего подхода к Ливии и Средиземноморью, к прекращению [практики] возвращения в страну и к созданию ясного механизма выгрузки [людей] на берег, - заявил глава миссии МОМ в Ливии Федерико Сода. - Тысячи уязвимых людей продолжают платить цену за бездействие как на море, так и на суше".

В МОМ отмечают, что только за этот год не менее 900 человек утонули в Средиземноморье, пытаясь достичь берегов Европы. Более 11 тыс. человек, пытавшихся покинуть Ливию, были возвращены в эту страну.