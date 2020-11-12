Число жертв наводнений на юго-востоке Мексики возросло до восьми

МЕХИКО, 12 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь человек стали жертвами наводнений в штате Табаско на юго-востоке Мексики, последствия удара стихии затронули порядка 175 тыс. человек. Такие данные обнародовал в четверг в интервью телеканалу Milenio координатор регионального управления сил гражданской обороны Хорхе Мьер-и-Теран.

"Официальное число [погибших] равно восьми", - сказал он. Ранее сообщалось о пяти жертвах. Руководство региона в координации с федеральным правительством продолжает работу по ликвидации последствий стихийного бедствия. В штате открыты 272 убежища, где в настоящее время находятся более 12 тыс. человек из затопленных районов.

Власти направили в Табаско и граничащий с ним штат Чьяпас 2,5 тыс. военнослужащих сухопутных войск и ВВС, 143 единицы колесной техники и четыре воздушных судна. Военные передали населению десятки тысяч наборов с продуктами и средствами личной гигиены, в сотрудничестве с местными властями они также взяли под управление 27 убежищ, где разместились около 900 человек.

Из-за наводнений в Табаско и Чьяпасе погибли не менее 30 человек. Последствия циклона затронули более 500 жилых районов, десятки тысяч домов получили повреждения.