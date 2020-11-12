В Москве женщина пыталась продать своего ребенка за 500 тыс. рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, пытавшейся продать своего ребенка за 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"В отношении 24-летней женщины возбуждено дело по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала она.

По данным следствия, женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Во время переписки с будущими родителями она потребовала 500 тыс. рублей. "12 ноября в помещении одного из ресторанов на северо-западе Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку", - сказала Иванова. В это время женщину задержали с поличным.