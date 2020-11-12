Три человека погибли в результате взрыва на заводе на севере Китая

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли, еще один получил ранения в четверг в результате взрыва на заводе по производству полиэтилена в провинции Хэбэй на севере Китая. Об этом сообщил отдел пропаганды регионального парткома.

По его данным, ЧП произошло на промышленном объекте в уезде Уцзи в 18:00 по местному времени (13:00 мск). Пострадавший уже доставлен больницу, врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь.

Пожарные оперативно ликвидировали вызванное взрывом возгорание, предотвратив распространение огня на прилегающую территорию. Полиция выясняет детали произошедшего, ведется следствие.