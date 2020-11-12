Арестованный за госизмену Федоткин оказался представителем "Аэрофлота" в Великобритании

МОСКВА, 12 ноября./ТАСС/. Арестованный Лефортовским судом Москвы представитель компании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин не признает вину в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к органам следствия.

"Федоткина подозревают в том, что он предавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает. Обвинение сотруднику "Аэрофлота" до сих пор не предъявлено",- сказал собеседник агентства. По его словам по данному делу предусмотрено проведение ряда экспертиз, а также обысков у физических лиц.

Днем ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы в среду арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. Иных данных об арестованном в суде не сообщили.

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.