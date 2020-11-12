Суд арестовал экс-директора владимирского облмедцентра по делу о присвоении 80 млн рублей

ТАСС, 12 ноября. Владимирский суд арестовал бывшего директора Медицинского информационно-аналитического центра Ивана Сметанина, обвиняемого в присвоении бюджетных средств, выделенных на покупку серверного оборудования по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом в четверг журналистам сообщили в следственном управлении СК России по Владимирской области.

"Обвиняемый вину в инкриминируемом ему деянии не признал. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В начале 2020 года Сметанин запланировал приобрести для нужд региона серверное оборудование по нацпроекту "Здравоохранение". В техническое задание он внес характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок, а также установил заведомо завышенную начальную цену контракта. В июне текущего года с коммерческой фирмой был заключен контракт на поставку серверного оборудования на сумму более 121 млн рублей. Контракт был исполнен в полном объеме, однако при оценке стоимости поставленной техники установлено, что максимальная цена оборудования составляет около 40 млн рублей. Ущерб региону превысил 80 млн рублей.

В отношении Сметанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере").