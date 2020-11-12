СК возбудил дело по факту получения детьми ожогов при прорыве трубы в Подмосковье

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту получения детьми ожогов при прорыве трубы в подмосковном городе Дзержинском. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту получения ожогов четырьмя девочками в результате прорыва теплотрассы возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ - Халатность)", - сообщила Врадий.

В четверг произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская в Дзержинском, вследствие чего образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев. В этот момент в месте прорыва находились четыре девочки 2008 года рождения, которых задело потоком воды. Они получили термические ожоги нижних конечностей 1, 2, 3 степени и были госпитализированы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным представить подробную информацию об обстоятельствах происшествия и предпринимаемых следствием мерах.