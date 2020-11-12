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На Ставрополье возбудили уголовное дело после гибели мужчины из-за нападения собаки

Мужчина возвращался с работы

СТАВРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели человека, покусанного собакой бойцовской породы на хуторе на Ставрополье. Животное содержалось на одном из промышленных объектов муниципалитета, сообщили журналистам в четверг в следственном управлении СК РФ по краю.

"Вечером 5 ноября текущего года на хуторе Вязники Шпаковского района на возвращавшегося с работы домой 58-летнего мужчину напала собака бойцовской породы. Он был доставлен в больницу, где от полученных повреждений скончался <…> По данному факту Шпаковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). По предварительной информации следствия, собака содержалась на территории одного из промышленных объектов хутора Вязники. Расследование уголовного дела продолжается.

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