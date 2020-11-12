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В Ленобласти задержали поджигателя, ранившего полицейского при задержании

Мужчина облил горючей жидкостью дом с людьми и намеревался его поджечь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскали и задержали мужчину, который в четверг утром в Ленинградской области ранил полицейского из травматического пистолета во время попытки поджечь дом с людьми. Об этом ТАСС сообщили в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"Около 21:30 мск сотрудники ГИБДД Лодейнопольского района в районе станции Оять при патрулировании по приметам задержали Сергея Кравченко. Мужчина ловил попутку на трассе", - сказал представитель ведомства.

В четверг утром сотрудники уголовного розыска Лодейнопольского района приехали в поселок Доможирово, чтобы задержать подозреваемого в ранее совершенном поджоге машины УАЗ. Полицейские застали злоумышленника за новым преступлением - он облил горючей жидкостью дом с людьми и намеревался его поджечь.

Сотрудники полиции попытались задержать злоумышленника, однако тот открыл стрельбу из травматического оружия, ранил одного из оперативников и скрылся. На поиски были брошены силы местной полиции, главка МВД, а также были задействованы вездеходы, так как местность в районе инцидента сильно заболочена.

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