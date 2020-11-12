Представителя "Аэрофлота" в Великобритании поместят на карантин в СИЗО

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Арестованный по подозрению в государственной измене представитель компании "Аэрофлот" в Великобритании Дмитрий Федоткин помещен на карантин в столичном СИЗО "Лефортово", в ходе которого его осмотрят медики. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе.

"В настоящее время Федоткин помещен на 15-дневный карантин в СИЗО "Лефортово". В это время он будет находиться в одиночной камере и его осмотрят медики, в том числе проведут анализы на наличие у него туберкулеза, ВИЧ-инфекции, венерических болезней, коронавирусной инфекции, определят кровяное давление и уровень сахара в крови. Также медработники выслушают возможные жалобы Федоткина на его состояние здоровья", - рассказал собеседник агентства. По его словам, цель этих мероприятий - понять, есть ли угроза жизни и здоровью арестованного и предоставляет ли он угрозу будущим сокамерникам.

"Также в ходе карантина с Федоткиным побеседует психолог. Его задача - определить, с кем в одну камеру лучше посадить этого арестанта, с кем он быстрее найдет общий язык", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает.

Лефортовский суд Москвы в среду арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. Иных данных об арестованном в суде не сообщили.

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.