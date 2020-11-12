Источник: представитель "Аэрофлота" в Великобритании Федоткин обжалует свой арест

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Представитель компании "Аэрофлот" Дмитрий Федоткин собирается обжаловать свой арест по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Федоткин не считает себя виновным, более того, ему не разъяснили суть подозрения, а потому он подаст жалобу на решение отправить его в СИЗО", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Федоткина подозревают в передаче секретных сведений об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании. При этом он не имел доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Вину он не признает.

Лефортовский суд Москвы в среду арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. Иных данных об арестованном в суде не сообщили.

Согласно действующему законодательству, Федоткину грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.