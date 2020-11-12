Байден выразил соболезнования близким миротворцев, погибших на Синае

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден выразил соболезнования близким иностранных миротворцев, погибших в четверг при крушении вертолета на Синайском полуострове. Об этом политик написал в своем Twitter.

"Я выражаю глубокие соболезнования близким миротворцев, включая шестерых американских военнослужащих, умерших на острове Тиран. Я желаю скорого выздоровления выжившему американцу", - добавил Байден.

Вертолет UH-60 Black Hawk осуществлял регулярную миссию и упал из-за технической неисправности. По данным исполняющего обязанности министра обороны США Криса Миллера, крушение унесло жизни восьми иностранных миротворцев, в том числе шести американцев. Седьмой американец спасся, тяжело пострадав, информировало агентство Reuters со ссылкой на Многонациональные силы на Синае.

Многонациональные силы на Синае, не имеющие статуса контингента ООН, были размещены там в 1982 году для наблюдения за ходом выполнения мирного договора между Египтом и Израилем, подписанного в 1979 году. В их составе - военнослужащие из 11 стран, в том числе граждане США.