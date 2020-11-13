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Пять машин столкнулись на проспекте Мира на северо-востоке Москвы

В результате происшествия один человек пострадал

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пять машин столкнулись на проспекте Мира на северо-востоке Москвы, один человек пострадал. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в экстренных службах.

"На проспекте Мира в районе дома 176 произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. В результате столкновения один человек пострадал", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, движение автотранспорта затруднено - образовалась пробка протяженностью около километра в сторону области.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

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