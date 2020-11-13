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Второй раз за сутки пожар произошел в складском здании в центре Москвы

Возгорание потушили на площади 130 кв. м

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в складском здании в центре Москвы на площади 130 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Леснорядский переулок, дом 18, строение 7. Принятыми мерами в 00:11 пожар был локализован на площади 130 кв. м", - сказали в пресс-службе. Как отметили в главке, горение происходило на первом этаже. В данный момент пожар потушен. Обстановка на месте ЧП спокойная. Людей внутри здания, по предварительной информации, нет.

В ночь на четверг огнем уже было охвачено два этажа данного разноуровневого складского здания. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало.

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