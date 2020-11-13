Египтянин поджег себя в центре Каира в знак протеста против коррупции

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Египтянин поджег себя в четверг на площади Тахрир в центре Каира. Как сообщили ТАСС источники в силовых структурах египетской столицы, в тяжелом состоянии он был доставлен в одну из ближайших больниц.

В социальных сетях были распространены видео произошедшего, снятые как самим египтянином, так и очевидцами, мужчина также вел прямую трансляцию в Facebook.

На одном из видео он представился как Мухаммед Хосни аль-Гариб Мустафа, специалист в сфере аудита, который работал в Банке развития экспорта, по другим данным, он был госслужащим. Египтянин заявил, что ему удалось установить факты коррупции и вернуть государству 25 млн ег.ф. (более $1,5 млн). Но его уволили, а затем началось преследование его семьи. Об этом он говорил на видео, которое было удалено позднее, но фрагменты успели разойтись по сети. Случайные прохожие и полицейские пытались помешать мужчине, но он никого не подпускал к себе, выкрикивал обличительные фразы, затем облил себя бензином и поджег.

В настоящее время площадь Тахрир, ставшая эпицентром политических и революционных событий 2011 и 2013 годов, взята под усиленную охрану полиции. Силовые структуры разместили свои подразделения в районе площади, а также на подъездах к ней.