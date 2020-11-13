Автобус попал в ДТП под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Красноярск - Железногорск. Ведутся аварийно-спасательные работы, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

"На 13 км автодороги Красноярск - Железногорск произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля. Ведутся аварийно-спасательные работы", - говорится в сообщении.

В региональном главке МВД сообщили о двух погибших и об одном пострадавшем в результате происшествия.

"Автомобиль Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутной "Газелью". В результате ДТП погибли водитель и пассажир иномарки. Еще одного увезли в больницу", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил представитель ведомства, четверо пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью на месте, госпитализация им не понадобилась. По предварительной информации МВД, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с маршрутным автобусом №120 (Красноярск - Сосновоборск). Всего в маршрутном автобусе находились девять человек.

Движение по автодороге организовано по одной полосе в реверсивном режиме. На месте ДТП работает 17 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС девять человек и три единицы техники.