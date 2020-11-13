Неизвестные украли почти 3,5 млн рублей из квартиры на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Неизвестные проникли в квартиру на юго-востоке Москвы и украли 3 млн 450 тыс. рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным главка, в четверг в службу "02" с заявлением о краже из квартиры обратился мужчина, который проживает на улице Юрьевской, д. 11. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестные путем свободного доступа проникли в квартиру по указанному адресу, откуда совершили кражу денег на сумму 3 млн 450 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение.