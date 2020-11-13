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Ан-124 в новосибирском аэропорту выкатился за пределы ВПП

В результате инцидента никто не пострадал
Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" Егор Алеев/ТАСС, архив
Описание
Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр"
© Егор Алеев/ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Самолет Ан-124 в новосибирском аэропорту Толмачево выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседницы агентства, это самолет авиакомпании "Волга-Днепр".

В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что пострадавших в результате происшествия нет. "В данный момент работает комиссия, причины выясняются. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе. 

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту инцидента, сообщили ТАСС в ведомстве.

По информации управления, в пятницу около 12:00 местного времени (08:00 мск) из аэропорта Толмачево Новосибирска по маршруту Новосибирск - Вена вылетел грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". В 12:10 (08:10 мск) борт осуществил аварийную посадку в аэропорту вылета, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

"На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа. По данному факту Новосибирский следственный отдел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала собеседница агентства.

Тяжелый транспортный самолет Ан-124 "Руслан" предназначен для транспортировки грузов, в том числе крупногабаритных, а также для массированных перевозок личного состава и техники вооруженных сил. Его первый полет состоялся в 1982 году. Максимальная грузоподъемность - 120 т. Максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4800 км, размах крыла - около 73 метров.

В новость были внесены изменения (10:00 мск) - добавлен комментарий СК.

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