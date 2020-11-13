СК предъявил обвинение женщине, пытавшейся продать ребенка в Москве

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение женщине, пытавшейся продать своего ребенка за 500 тыс. рублей в Москве. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала Иванова. На допросе задержанная сообщила, что хотела продать ребенка из-за сложной жизненной и материальной ситуации.

Женщина - гражданка Украины. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы", - добавила Иванова.

По данным следствия, 24-летняя женщина разместила в интернете объявление о поиске приемных родителей для своего новорожденного мальчика. Во время переписки с будущими родителями она потребовала 500 тыс. рублей. 12 ноября в помещении одного из ресторанов на северо-западе Москвы после получения денег она передала ребенка покупательнице и написала расписку. В это время женщину задержали с поличным.

Иванова сообщила, что ребенок находится в специализированном детском учреждении под наблюдением врачей. "Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - заключила она.