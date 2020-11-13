Источник: глава "Сибантрацита" не уехал из России, находясь под залогом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава совета директоров "Сибантрацита" Максим Барский не уехал из России, находясь под залогом в 1 млн рублей по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Согласно информации от 9 ноября, полученной из поисковых баз данных, факта перелета авиасообщением Барским М. Г. не установлено", - сказал источник. Он пояснил, что данный рапорт был подготовлен оперативными сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево. По словам источника, рапорт был предоставлен помощником прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте в ходе судебного заседания в Мособлсуде, где рассматривалось представление прокуратуры на решение Химкинского суда Московской области об избрании меры пресечения Барскому в виде залога.

12 ноября Мособлсуд отменил решение о залоге, материал направлен в районный суд для нового судебного разбирательства.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Барский покинул Россию и находится в Нью-Йорке.

Барского задержали в конце октября в московском аэропорту Шереметьево, когда он забирал свой багаж. В его чемодане обнаружены вейпы с тетрагидроканнабинолом (действующее вещество марихуаны).

Группа "Сибантрацит" - крупнейший в России производитель металлургических углей, в мире лидирует по поставкам высококачественного антрацита марки UHG.