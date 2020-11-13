В отношении мэра Томска возбудили дело о превышении полномочий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна о превышении должностных полномочий. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Следственного комитета.

"На основании материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении мэра Томска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления)", - говорится в сообщении. Мэр задержан, с ним проводятся следственные действия.

Чиновник в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны в отношении земельного участка ОАО "Томское пиво". На этом основании было подготовлено постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.

В январе 2017 года мэр подписал постановление о внесении изменений в генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Томск" в отношении территории в районе данного земельного участка. "В результате указанных действий предпринимателю причинен существенный вред, выразившийся в невозможности использования им земельного участка по планируемому назначению - строительству многоэтажных жилых домов", - сообщили в СК.

Сейчас проводятся обыски по месту жительства мэра, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО "Томское пиво", следователи допрашивают свидетелей. Мэру грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

61-летний Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. До того руководил ОАО "Томское пиво" - одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири. В течение четырех созывов, с 1997 по 2013 год, Кляйн был депутатом Томской областной думы.