Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Главное

Сотрудники правоохранительных органов утром 13 ноября задержали мэра Томска Ивана Кляйна.
- Следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
- По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о санитарно-защитной зоне в отношении земельного участка компании. На этом основании было подготовлено и подписано постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.
- Сейчас проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО "Томское пиво", следователи допрашивают свидетелей.