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Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна

Дело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Главное

Мэр Томска Иван Кляйн
© Данила Шостак/ТАСС
Его подозревают в превышении должностных полномочий

Сотрудники правоохранительных органов утром 13 ноября задержали мэра Томска Ивана Кляйна.

  • Следователи возбудили в отношении чиновника уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
  • По версии следствия, Кляйн в 2016 году, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", дал незаконное указание начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о санитарно-защитной зоне в отношении земельного участка компании. На этом основании было подготовлено и подписано постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны.
  • Сейчас проводятся обыски по месту жительства Кляйна, в администрации Томска, служебных помещениях ОАО "Томское пиво", следователи допрашивают свидетелей.
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РоссияТомская областьДело в отношении мэра Томска Ивана Кляйна
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