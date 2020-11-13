Сеть подпольных оружейных мастерских выявили в 16 регионах России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России ликвидировали сеть подпольных оружейных мастерских в 16 регионах страны и задержали 27 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с органами внутренних дел пресечена преступная деятельность 27 жителей 16 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта. Пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации средств поражения", - отметили в ЦОС.

Из незаконного оборота у подпольных оружейников изъято 127 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Среди них пулемет РПД, автоматы АК-74, АКМС, АКС-74У, пистолеты-пулеметы, в том числе "Кедр", ППШ, ППС, Uzi, а также винтовки, карабины и ружья, пистолеты и револьверы, 171 ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24 тыс. патронов различного калибра.

В ФСБ добавили, что мероприятия по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом и переделкой оружия, продолжаются.