В Ульяновске пьяный мужчина напал на бригаду скорой помощи

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Пьяный мужчина совершил нападение на врачей скорой помощи в Ульяновске, прибывшей по вызову беременной женщины, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В Ульяновской области в ночь с 12 на 13 ноября совершено нападение на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов к беременной женщине. Пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в медучреждение. От госпитализации он отказался", - сказала собеседница агентства.

Главный врач Ульяновской областной станции скорой медицинской помощи Айрат Имангулов уточнил обстоятельства инцидента. "В 23:10 (22:10 мск) бригада скорой помощи прибыла на место вызова в одну из квартир многоэтажного дома в Засвияжском районе и начала оказывать медпомощь. Примерно в 23:25 (22:25 мск) в квартиру ворвался пьяный мужчина, который набросился на фельдшера, стал избивать его, пытался задушить", - приводит слова Имангулова пресс-служба минздрава региона.

По его словам, благодаря помощи второго фельдшера бригаде врачей удалось вырваться и квартиры. Старший врач скорой помощи впоследствии позвонил женщине, вызывавшей медиков, но она отказалась от повторного вызова.