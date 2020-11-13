Суд арестовал мужчину, убившего жену топором в ТЦ в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Суд в Ленинградской области заключил в СИЗО мужчину, который убил жену топором в торговом центре во Всеволожске, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"По ходатайству следствия подозреваемому в убийстве супруги избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказала представитель ведомства.

В среду днем источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в торговом центре во Всеволожске мужчина напал на женщину и убил ее топором. В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области позже сообщили, что мужчина также стрелял в потерпевшую из травматического пистолета. Злоумышленника задержал наряд ДПС, который находился на патрулировании.

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело. Источник в правоохранительных органах также сообщал ТАСС, что убийство произошло из-за семейного конфликта.