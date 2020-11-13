Директора и инженера коммуникаций теплосети допросят по делу о прорыве трубы в Дзержинском

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи допросят директора и инженера коммуникаций теплосети по уголовному делу о халатности по факту получения детьми ожогов при прорыве трубы в подмосковном Дзержинском. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, получены объяснения собственников теплосетей. В ближайшее время будут допрошены директор и главный инженер коммуникаций теплосети. Назначены экспертизы", - сообщила Врадий.

По ее словам, пострадавшие дети находятся в больнице под наблюдением врачей. "По предварительным данным, у детей 6% и 7% ожогов тела", - сказала представитель ГСУ.

В четверг произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинской в Дзержинском, вследствие чего образовалось паровое облако и сильные потоки воды высокой температуры хлынули из колодцев. В этот момент в месте прорыва находились четыре девочки 2008 года рождения, которых задело потоком воды. Они получили ожоги ног и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о халатности.