Следователи в Белоруссии изъяли медицинские документы в связи со смертью Бондаренко

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии выясняет обстоятельства смерти в Минске 31-летнего Романа Бондаренко, назначив судебно-медицинскую экспертизу и изъяв необходимую медицинскую документацию. Об этом сообщило следственное ведомство республики в пятницу в своем Telegram-канале.

"Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, анализируются видеозаписи, размещенные в интернете", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что "во дворе дома на улице Червякова в Минске произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими". Прибывшие на место сотрудники милиции обнаружили мужчину с телесными повреждениями и признаками алкогольного опьянения. Минчанин был доставлен в Центральное РУВД Минска для выяснения обстоятельств случившегося, сообщили в СК. По его информации, в связи с ухудшением самочувствия мужчины правоохранители вызвали ему скорую медицинскую помощь.

"Минчанин был осмотрен медиками, после чего госпитализирован в учреждение здравоохранения, где при первичном осмотре наряду с телесными повреждениями у него диагностирована алкогольная интоксикация. На следующий день, несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался", - заявили в следственном ведомстве Белоруссии.

Как сообщалось, во двор, где находится известная среди участников протеста "Площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и стали снимать бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко поступил из Центрального РУВД Минска с формулировкой, что "травмы получил во время драки".

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии со дня выборов 9 августа, победу на которых, по данным ЦИК, с 80,1% голосов одержал действующий президент страны Александр Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, она не признала результаты голосования и приняла участие в создании Координационного совета белорусской оппозиции для передачи власти. Многие лидеры оппозиции выехали за рубеж, опасаясь преследования в стране.