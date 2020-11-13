В Нижнем Новгороде пьяный с пистолетом напал на приехавших по вызову медиков скорой помощи

ТАСС, 13 ноября. Пьяный мужчина с травматическим пистолетом, угрожая убийством, напал на приехавшую по вызову бригаду скорой помощи в Нижнем Новгороде, сообщили журналистам в пятницу следственном управлении СК РФ региона.



"Бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома по улице Вятской Приокского района города Нижнего Новгорода. Там нетрезвый хозяин вступил в конфликт с медиками и, угрожая убийством, произвел выстрелы из травматического пистолета в потолок квартиры. Медики без одежды выбежали на улицу", - говорится в сообщении.



Нападавшего 34-летнего мужчину остановили прибывшие на вызов сотрудники Росгвардии, следователи начали проверку в связи с покушением на работников скорой помощи.