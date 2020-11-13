В Киеве неизвестные начали перестрелку с полицией, остановившей подозрительный автомобиль

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудник патрульной полиции Киева получил ранение в ходе перестрелки, трое мужчин задержаны. Об этом ведомство сообщило в пятницу.

"В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Героев Космоса сотрудники патрульной полиции остановили подозрительный автомобиль, из которого выбежали пассажиры, и один из них начал стрелять и попал в полицейского", - говорится в сообщении. Один из полицейских получил ранение ноги, он госпитализирован. При этом трое мужчин, которые находились в автомобиле, задержаны.

"У одного из пассажиров, который открыл огонь на поражение полицейского, при себе была граната РГД-5 с запалом к ней, пистолет Макарова и патроны, которые изъяли для дальнейшего направления на экспертизу", - сказано в сообщении. Кроме того, в сумке одного из задержанных обнаружен комплект отмычек и рации.

По данному факту открыто уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины - "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".