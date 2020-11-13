Дело о халатности возбудили из-за суицида рецидивиста в карцере СИЗО в Зеленограде

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудника СИЗО-12 в Зеленограде, допустившего суицид рецидивиста в штрафном изоляторе. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следствие считает, что младший инспектор СИЗО во время планового обхода 16 октября не проследил за достаточностью освещения камер, не проконтролировал выполнение обвиняемыми порядка содержания под стражей и правил внутреннего распорядка, в результате чего допустил суицид арестанта в карцерном помещении", - сказал собеседник агентства.

Арестант следственного изолятора № 12 в качестве наказания был помещен в карцер. Там 16 октября он покончил с собой.

Таганский суд Москвы арестовал мужчину 26 марта по уголовному делу о вооруженном разбое. Ранее он уже был судим за аналогичное преступление в марте 2017 года. Он получил 4 года колонии и с учетом срока содержания под стражей должен был освободиться осенью 2019 года.