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На жителя Москвы завели дело за призывы к насилию над сотрудниками Росгвардии

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о возбуждении жителем Москвы ненависти за призывы к насилию в отношении сотрудников Росгвардии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, 31 августа на пересечении Тверской улицы и Большого Путинковского переулка мужчина призывал собравшихся около него людей к насилию в отношении сотрудников Росгвардии. "12 ноября возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 (возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия), ч. 3 ст. 212 (призывы к массовым беспорядкам) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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