Подросток на Кубани пытался задушить свою мать

КРАСНОДАР, 13 ноября. /ТАСС/. Следственные органы в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который пытался задушить свою мать, а затем угрожал ей гантелью, проводится психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в пятницу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Он обвиняется в покушении на убийство 51-летней матери (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, несовершеннолетний подошел к матери и стал ее душить. В какой-то момент женщина смогла освободиться, но обвиняемый, понимая, что родственница может сообщить о произошедшем в правоохранительные органы, взял семикилограммовую гантель, которой стал угрожать матери", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в Абинске, женщине удалось выбежать из квартиры, где все происходило, вызвать полицию. Несовершеннолетнему проводят психолого-психиатрическую экспертизу.