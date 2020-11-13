ВПП аэропорта в Новосибирске открылась после инцидента с Ан-124

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса в новосибирском аэропорту Толмачево открылась после инцидента с самолетом Ан-124, совершившим аварийную посадку и выкатившимся за пределы ВПП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"С 14:30 в работе ИВПП-2", - сказал собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Новосибирска перенаправлены в аэропорты Барнаула и Кемерова.