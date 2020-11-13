ВПП аэропорта в Новосибирске открылась после инцидента с Ан-124

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Взлетно-посадочная полоса в новосибирском аэропорту Толмачево открылась после инцидента с самолетом Ан-124, совершившим аварийную посадку и выкатившимся за пределы ВПП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"С 14:30 в работе ИВПП-2", - сказал собеседница агентства.
Как сообщалось ранее, самолеты, которые должны были приземлиться в аэропорту Новосибирска перенаправлены в аэропорты Барнаула и Кемерова.
Как сообщили ТАСС в аэропорту Барнаула, пять приземлившихся самолетов готовы вылететь обратно в Новосибирск - убраны трапы, запускают двигатели. Пассажиры все время находились на борту.
Проверки по факту происшествия начали Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России и Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как сообщили журналистам в Росавиации, самолет авиакомпании "Волга-Днепр" Ан-124 после вылета по маршруту Новосибирск - Вена совершил вынужденную посадку. В связи с имеющими неполадками в двигателе № 2 экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. При приземлении воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки шасси.
Ан-124 "Руслан" - советский тяжелый дальний транспортный самолет, первый полет которого состоялся в 1982 году. Предназначен для транспортировки грузов, в том числе крупногабаритных, а также для массированных перевозок личного состава и техники вооруженных сил. Максимальная грузоподъемность - 120 т. Максимальная скорость - 865 км/ч, дальность полета с полной загрузкой - 4 800 км, размах крыла - около 73 метров.