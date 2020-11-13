В Москве задержали подозреваемого в мошенничестве с недвижимостью на 750 млн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в многомиллионном мошенничестве с квартирами, он обманул около 100 человек, сумма ущерба составила 750 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, согласно информации, поступившей из департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, оперативникам стало известно, что житель столицы размещает объявления в популярных сервисах в интернете о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости. "При общении с клиентами злоумышленник, ссылаясь на широкий круг знакомств в органах власти, обещал оказать содействие в получении субсидии на приобретение квартир из жилого фонда города Москвы и помочь оформить их в собственность. Граждане заключали договоры на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир с подконтрольными аферисту фирмами и вносили денежные средства. В дальнейшем фигурант не выходил на связь либо обвинял клиентов в нарушении условий договора и не возвращал полученные деньги", - сказала Волк.

Она отметила, что от действий злоумышленника пострадали около 100 человек, предполагаемый ущерб превышает 750 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"Сотрудниками полиции проведено девять обысков, в результате которых обнаружены и изъяты поддельные удостоверения, спецпропуска, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что задержанный ранее отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления", - отметила представитель МВД.