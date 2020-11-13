СК возбудил дело после издевательств над подростком в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после сообщений СМИ об издевательствах над подростком в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу следственным управлением СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по сообщению из средств массовой информации о жестоком обращении группой лиц в отношении подростка в городе Ульяновске и вымогательстве у него денежных средств (п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 163 УК РФ)", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, несколько человек в возрасте от 14 до 20 лет 13 сентября вымогали у местного подростка деньги, надругавшись над ним. Личности подозреваемых уже установлены.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.