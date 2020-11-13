Экс-капитана ФК "Рубин" Харламова приговорили к 12 годам колонии по делу о мошенничестве

КАЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Вахитовский районный суд города Казани в пятницу приговорил к 12 годам исправительной колонии общего режима экс-капитана местного футбольного клуба "Рубин" Сергея Харламова - фигуранта уголовного дела о финансовой пирамиде КПК "Рост", сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Харламова Сергея Сергеевича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ, и назначить путем частичного сложения наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказала судья.

Как сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана, остальные фигуранты получили сроки от 9,5 года в колонии общего режима до 13,5 года в ИК особого режима.

В сентябре 2018 года стало известно, что прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об организации финансовой пирамиды. В зависимости от роли и степени участия семи фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений по ч. 3 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества и участие в нем"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), п. "а", "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация преступных доходов"). Тогда сообщалось, что организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах РФ.

Харламову 47 лет, он является воспитанником казанского футбольного клуба "Рубин", выступал на позиции защитника. Играл за клубы "Рубин", "Нефтехимик" (Нижнекамск) и "Диана" (Волжск). В казанский клуб футболист пришел в 1990 году и провел там большую часть карьеры, был капитаном команды с 1999 года. Завершил карьеру футболиста в 2004 году из-за разногласий с тренером Курбаном Бердыевым.