СК возбудил уголовное дело по факту аварийной посадки Ан-124 в Новосибирске

"Возбуждено уголовное дело по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр" по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала собеседница агентства.

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту аварийной посадки грузового самолета Ан-124 в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве в пятницу.

Предварительным следствием установлено, что в 12:08 местного времени (08:08 мск) из аэропорта Толмачево Новосибирска по маршруту Новосибирск - Вена вылетел грузовой самолет Ан-124 авиакомпании "Волга-Днепр". В 12:10 (08:10 мск) борт осуществил аварийную посадку в аэропорту вылета, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 14 членов экипажа.

"По уголовному делу создана следственная группа, которая проводит осмотр места происшествия, включая осмотр воздушного судна, выемку необходимой документации, допросы свидетелей, членов экипажа", - добавили в ведомстве.

Проверку по факту происшествия проводила также Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Как сообщили журналистам в Росавиации, Ан-124 совершил вынужденную посадку в связи с имеющими неполадками в двигателе № 2. При приземлении воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. По предварительной информации, при посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки шасси.

В связи с инцидентом аэропорт Толмачево был закрыт до 10:30 мск (14:30 местного времени). Воздушные суда перенаправляли в аэропорты Барнаула и Кемерова.