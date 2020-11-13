В Ульяновске задержали подозреваемого в нападении на бригаду скорой помощи

УЛЬЯНОВСК, 13 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала подозреваемого в нападении на бригаду скорой помощи в Ульяновске, которое произошло в ночь на 13 ноября. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.

"По подозрению в совершении противоправных деяний сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска задержан ранее судимый 25-летний неработающий житель областного центра", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что 12 ноября в полицию поступило сообщение о нападении на фельдшера скорой медицинской помощи, который прибыл по вызову в один из жилых домов на Московском шоссе Ульяновска. На месте происшествия работают полицейские и представители следственного управления СК РФ по Ульяновской области.

Управление МВД по региону и следственное управление СК РФ по Ульяновской области проводят проверку по данному факту.

Ранее в пятницу в пресс-службе Минздрава региона ТАСС сообщили, что пьяный мужчина совершил нападение на врачей скорой помощи в Ульяновске в ночь на 13 ноября. Пострадавший фельдшер в состоянии средней степени тяжести с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, ссадинами и ушибами грудной клетки и левого предплечья был доставлен в медучреждение. От госпитализации он отказался.