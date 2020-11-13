Прокуратура предложила приобщить к делу MH17 интервью Дубинского независимым журналистам

СХИПХОЛ /Нидерланды/, 13 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов просит суд приобщить к делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года интервью обвиняемого Сергея Дубинского платформе независимых журналистов Bonanza Media. Соответствующий запрос сделал на заседании в пятницу прокурор Вард Фердинандуссе.

"Дубинский отказывался сотрудничать с судом на протяжении длительного времени, однако недавно он решил дать интервью, в котором обсудил обвинения в свой адрес. Мы были бы рады услышать мнение ответчика по этому делу, - заявил Фердинандуссе. - Мы покажем интервью с Дубинским, чтобы его позиция могла быть услышана в этом суде. Позже мы попросим вас приобщить эти видеоматериалы к делам всех четырех ответчиков".

В интервью платформе Bonanza Media Дубинский говорит, что не имеет никакого отношения к крушению и что готов дать показания на полиграфе и ответить на все вопросы следствия, касающиеся крушения рейса MH17. При этом он выдвигает два условия: что интервью будет проходить на территории России и что вопросы ему будут предоставлены заранее, чтобы убедиться, что они имеют отношение исключительно к трагедии.

Прокурор также считает необходимым одобрить требование защиты Олега Пулатова, проходящего одним из обвиняемых, о допросе в качестве свидетеля Сергея Дубинского, также являющегося одним из обвиняемых.

"В последние два года Дубинский имел ряд возможностей сделать заявление, но он всегда отказывался, - обратил внимание Фердинандуссе. - И если существуют указания на то, что позиция возможного важного свидетеля по делу изменилась и он готов ответить на вопросы, мы считаем необходимым заслушать этого свидетеля". "Существует достаточно вопросов, которые можно задать Дубинскому, - подчеркнул он. - Допрос его представляется очень важным. Поэтому мы считаем, что требование защиты должно быть одобрено, чтобы Дубинский дал показания в качестве свидетеля по делу Пулатова".

При этом прокурор заметил, что в полиграфе нет необходимости, "поскольку Нидерланды, так же, как и многие международные трибуналы, считают полиграфы недостаточно надежными, чтобы служить доказательством в уголовном деле". Допрос, по словам прокурора, может быть проведен так, как это сочтет необходимым судебный следователь, и только при условии, что Дубинский готов сделать заявления добровольно, поскольку как обвиняемый Дубинский имеет право хранить молчание. Однако при этом обвинение настаивает на том, чтобы допрос был проведен не позднее февраля-марта, чтобы не задерживать рассмотрение дела. Кроме того, прокуратура добавила, что готова заслушать позицию и двух других обвиняемых - бывшего лидера ополченцев Донецкой народной республики Игоря Гиркина и гражданина Украины Леонида Харченко, если они, как Пулатов и Дубинский, захотят сделать заявления.

Фердинандуссе отметил, что с Харченко прокуратура неоднократно пыталась выйти на связь и исправно уведомляла его о судебных процедурах в его отношении, однако ответа получить не удалось. Гиркин же "неоднократно заявлял в интервью", что не желает ни в каком виде иметь отношение к этому суду.

"Есть справедливые основания полагать, что Харченко и Гиркин не будут доступны для допроса в качестве свидетелей в обозримом будущем", - заключил он.