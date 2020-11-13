В Подмосковье произошло ДТП с участием трех машин

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Грузовик с полуприцепом на Центральной кольцевой автодороге врезался в стоящую на обочине машину Foton, которая затем столкнулась с "Газелью". Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России, один человек в результате ДТП погиб и еще один получил травмы.

"Около 10:50 мск 13 ноября на 35-м км Центральной кольцевой автодороги в Одинцовском городском округе грузовой автомобиль с полуприцепом совершил наезд на стоявшую на обочине автомашину Foton с последующем ее столкновением с "Газелью". В результате ДТП погиб один человек и еще один пострадал", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, по данному факту проводится проверка, обстоятельства происшествия выясняются.