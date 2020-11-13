Суд арестовал загородный дом обвиняемого в коррупции генерала МВД Мельникова

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Столичный суд наложил обеспечительный арест на загородный дом бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александра Мельникова, чье дело о коррупции направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Судом наложен арест на дорогостоящее имущество обвиняемых, среди которого недвижимое имущество и транспортные средства. В частности, арестован загородный дом Мельникова, оценочная стоимость которого превышает 15 млн рублей", - говорится в сообщении. Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли каждого фигурантам дела предъявлены обвинения в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290, ч. 5 ст. 291, ч. 4 ст. 291.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на получение и дачу взятки в особо крупном размере, посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, покушение на мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019 году к Мельникову через посредников - Ивана Викова и Андрея Фролова - обратился Андрей Викол с просьбой за взятку в размере 30 млн рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении денежных средств у подконтрольной последнему компании, находящемуся в производстве одного из следственных подразделений ГУ МВД России по городу Москве.

"Мельников, используя авторитет и значимость занимаемой должности, убедил уполномоченное лицо возобновить расследование по уголовному делу, о котором просил Викол", - рассказали в пресс-службе СК. По данным источника ТАСС, Виков и Викол дали признательные показания.