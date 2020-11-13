МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле обратили внимание на жесткую манеру задержания мэра Томска Ивана Кляйна, но отметил при этом, что не располагает деталями этого дела.

"Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые видятся в отношении мэра Томска. Но мы, действительно, обратили внимание, что достаточно жестко было прямо во время мероприятий и т. д. [проведено задержание]", - сказал Песков.

Он предположил, что это связано с тяжестью подозрений, вменяемых Ивану Кляйну. "Но деталями мы не располагаем", - подчеркнул представитель Кремля, порекомендовав обращаться за ними в правоохранительные органы.

Следственный комитет (СК) РФ показал в пятницу видеозапись задержания мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий. Как следует из видео, чиновника задержали сотрудники ФСБ в его служебном кабинете. Из здания мэра вывели в наручниках и посадили в автомобиль Следственного комитета РФ.

В пресс-службе СК сообщили, что сейчас с Кляйном проводятся следственные действия. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления), ему грозит до семи лет колонии.

По данным СК, Кляйн, действуя в интересах ОАО "Томское пиво", основным акционером которого он является, в 2016-2017 годах лишил местного предпринимателя возможности использовать земельный участок в Томске для строительства многоэтажных жилых домов.